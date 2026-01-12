Gent gran
Nova edició del cicle de xerrades per fomentar hàbits saludables
Les sessions gratuïtes se celebraran entre gener i maig a totes les parròquies
El ministeri de Salut ha posat en marxa la segona edició del cicle de xerrades ‘Cuida la teva salut’, amb l’objectiu de promoure hàbits de vida saludables durant el procés d’envellir i minimitzar situacions de dependència. Les sessions, gratuïtes i obertes a tota la població, es faran entre gener i maig a les set parròquies i tractaran temàtiques com primers auxilis, seguretat, planificació de decisions anticipades, sexualitat a la vellesa, alimentació saludable i benestar mental i cognitiu.
NACIONAL
Xerrades per fomentar hàbits saludables
Redacció
El programa respon a una demanda de la Federació de la Gent Gran i s’emmarca dins el Pacte nacional per a la qualitat, eficiència i sostenibilitat del sistema sanitari. El cicle compta amb el suport dels comuns, el SAAS, el ministeri d’Afers Socials, els bombers i el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes. Les primeres xerrades tindran lloc a Escaldes-Engordany (13 de gener) i Ordino (15 de gener), seguides de la Massana i Canillo, mentre que la resta s’aniran anunciant a les xarxes socials i als canals comunals.