Gent gran

Nova edició del cicle de xerrades per fomentar hàbits saludables

Les sessions gratuïtes se celebraran entre gener i maig a totes les parròquies

El cartell de les xerrades 'Cuida la teva salut'.

El cartell de les xerrades 'Cuida la teva salut'.SFGA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El ministeri de Salut ha posat en marxa la segona edició del cicle de xerrades ‘Cuida la teva salut’, amb l’objectiu de promoure hàbits de vida saludables durant el procés d’envellir i minimitzar situacions de dependència. Les sessions, gratuïtes i obertes a tota la població, es faran entre gener i maig a les set parròquies i tractaran temàtiques com primers auxilis, seguretat, planificació de decisions anticipades, sexualitat a la vellesa, alimentació saludable i benestar mental i cognitiu.

El programa respon a una demanda de la Federació de la Gent Gran i s’emmarca dins el Pacte nacional per a la qualitat, eficiència i sostenibilitat del sistema sanitari. El cicle compta amb el suport dels comuns, el SAAS, el ministeri d’Afers Socials, els bombers i el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes. Les primeres xerrades tindran lloc a Escaldes-Engordany (13 de gener) i Ordino (15 de gener), seguides de la Massana i Canillo, mentre que la resta s’aniran anunciant a les xarxes socials i als canals comunals.

tracking