Banca
MoraBanc es converteix en el nou patrocinador de la Festa del Comerç
L'objectiu de l'esdeveniment és reconèixer iniciatives destacades del sector
MoraBanc i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) han formalitzat un acord pel qual el banc es converteix en patrocinador principal de la Festa del Comerç. La directora de la Cambra, Sol Rossell, i el director de banca comercial de MoraBanc, Sergi Plaza, han signat l’entesa.
La Festa del Comerç, impulsada per la CCIS, té com a objectiu reconèixer iniciatives destacades del sector, promoure la innovació i reforçar els vincles entre empreses. En paral·lel, MoraBanc continua oferint serveis específics per al col·lectiu comercial, com oficines especialitzades, l’ús de Bizum Pro per a negocis i formacions pensades per optimitzar la gestió quotidiana dels establiments.