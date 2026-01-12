Banca

MoraBanc es converteix en el nou patrocinador de la Festa del Comerç

L'objectiu de l'esdeveniment és reconèixer iniciatives destacades del sector

Sol Rossell, directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, i el director de banca comercial de MoraBanc, Sergi Plaza.

Sol Rossell, directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, i el director de banca comercial de MoraBanc, Sergi Plaza.

MoraBanc i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) han formalitzat un acord pel qual el banc es converteix en patrocinador principal de la Festa del Comerç. La directora de la Cambra, Sol Rossell, i el director de banca comercial de MoraBanc, Sergi Plaza, han signat l’entesa.

La Festa del Comerç, impulsada per la CCIS, té com a objectiu reconèixer iniciatives destacades del sector, promoure la innovació i reforçar els vincles entre empreses. En paral·lel, MoraBanc continua oferint serveis específics per al col·lectiu comercial, com oficines especialitzades, l’ús de Bizum Pro per a negocis i formacions pensades per optimitzar la gestió quotidiana dels establiments.

