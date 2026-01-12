Recaptació
Més de 600 famílies participen en el telèfon solidari de Nadal d’Andorra Telecom
La iniciativa ha recaptat fons per al projecte “Acollida” de Càritas Andorrana mitjançant les trucades dels infants al Pare Noel i als Reis Mags
Més de 600 famílies han participat aquest Nadal en el telèfon solidari del Pare Noel i els Reis Mags d’Andorra Telecom, una iniciativa que permet als infants trucar al 121 per viure la màgia de les festes i, alhora, col·laborar amb el projecte “Acollida” de Càritas Andorrana. Cada trucada, amb un cost d’1 €, s’ha destinat íntegrament a ajudar famílies vulnerables en àmbits com l’alimentació, l’habitatge o la salut.
Des de la seva activació, el servei ha rebut centenars de trucades que han omplert de somriures les llars andorranes i han contribuït a generar un impacte positiu. La responsable de Responsabilitat Social Empresarial d’Andorra Telecom, Inés Martí, ha agraït la resposta ciutadana i ha destacat que “amb petits gestos, es poden aconseguir grans coses”.