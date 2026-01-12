Estadística
Les matriculacions de vehicles augmenten un 10,8% el 2025 arribant a les 5.452
El desembre s'ha tancat amb un increment de vendes del 12%
La venda de vehicles ha augmentat durant l'últim any. El 2025 s'ha tancat amb 5.452 matriculacions que representen un augment del 10,8% en comparació amb les 4.920 de l'any anterior, segons publica Estadística aquest matí. La pujada en 532 unitats de les operacions dels concessionaris ha estat més acusada en els vehicles híbrids de gasolina no endollable que augmenten de 549 a 856 i en els de gasoil que passen de 788 a 956. La tendència positiva també s'ha registrat en els vehicles elèctrics, que augmenten de 207 a 275; els híbrids de gasolina endollable s'incrementen de 274 a 342; els híbrids de gasoil no endollable sumen 163 unitats, per les 143 del 2024. L'únic tipus de vehicles que descendeixen són els de gasolina, passant dels 2.834 als 2.717.
L'evolució positiva en el conjunt de l'any s'ha vist incrementada per la pujada de matriculacions del desembre. Estadística indica que s'han tancat 484 operacions, 52 més de les del desembre del 2024. Totes les tipologies de vehicles han anat a l'alça, exceptuant les motocicletes i els ciclomotors, que han baixat de les 64 a les 39. Els vehicles que més han augmentat han estat els turismes, que han passat de 322 a 387 matriculacions, seguit dels camions i camionetes, que han pujat dels 36 als 46, en comparació al mateix mes de l'any passat.