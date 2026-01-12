Successos
L'escriptor David Castillo denuncia el govern de Xipre a l'ONU per "vulnerar la llibertat de premsa"
L’ambaixada del país va condicionar un tràmit diplomàtic a l’entrega del vídeo íntegre d’una entrevista no publicada al president de l'illa
L'escriptor i periodista andorrà David Castillo presentarà en els propers dies una denúncia formal davant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides contra la República de Xipre, per "vulneració greu de la llibertat d’expressió i de premsa". Segons denuncia, l’ambaixada de Xipre a Andorra i Espanya va condicionar un tràmit diplomàtic a l’entrega del vídeo íntegre d’una entrevista no publicada amb el president xipriota, una exigència que considera “incompatible amb una democràcia”.
Castillo afirma que aquesta condició vulnera diversos instruments jurídics internacionals com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, la Carta dels Drets Fonamentals de la UE i el Conveni Europeu de Drets Humans, així com jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Castillo explica que malgrat els requeriments formals enviats a l’ambaixada i al ministeri d’Afers Exteriors de Xipre, no ha obtingut cap resposta.