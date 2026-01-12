Govern
Espot felicita l'any a la policia
El cap de Govern va anar acompanyat de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i del secretari d'Estat Joan León
El cap de Govern, Xavier Espot, va visitar la setmana passada el despatx central de la policia per desitjar un bon any nou a tot el personal. Espot va anar acompanyat de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i del secretari d'Estat Joan León. Els representants polítics van fer una volta per les instal·lacions situades a la carretera de l'Obac i van poder saludar a bona part del personal que hi treballa.