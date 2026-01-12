Govern

Espot felicita l'any a la policia

El cap de Govern va anar acompanyat de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i del secretari d'Estat Joan León

El cap de Govern felicitant l'any a una agent de la policia.

El cap de Govern felicitant l'any a una agent de la policia.Policia

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va visitar la setmana passada el despatx central de la policia per desitjar un bon any nou a tot el personal. Espot va anar acompanyat de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i del secretari d'Estat Joan León. Els representants polítics van fer una volta per les instal·lacions situades a la carretera de l'Obac i van poder saludar a bona part del personal que hi treballa.

tracking