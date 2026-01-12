Activitats
Escaldes engega la setena edició del programa ‘Empodera’t’
La nova edició, que es desplegarà entre gener i juny del 2026, inclou tallers de competències digitals, defensa personal, benestar emocional i creativitat
El departament d’Acció Social del comú d’Escaldes-Engordany dona continuïtat al programa ‘Empodera’t’ amb una setena edició que se celebrarà entre gener i juny del 2026. L’objectiu del programa és reforçar la confiança, l’autonomia i les competències de les dones a través d’una oferta variada de formacions i tallers. Enguany, la programació combinarà activitats pràctiques com l’elaboració de pa de massa mare i cosmètica natural, amb sessions d’autocura, benestar i desenvolupament emocional.
La proposta inclou tallers de defensa personal femenina, sessions de ioga i tai-txí a l’aire lliure, activitats per millorar la gestió emocional i introduccions a eines digitals com el certificat digital, la signatura electrònica i la plataforma CANVA. Totes les activitats seran impartides per professionals especialitzats i es desenvoluparan en diferents espais del comú, com l’Espai Jovent.
Les inscripcions s’obriran pocs dies abans de cada activitat i, en alguns casos, es preveu un cost simbòlic per cobrir el material necessari. La programació completa es pot consultar al web del comú d’Escaldes-Engordany. El projecte ‘Empodera’t’ es consolida així com una eina clau per promoure el creixement personal i la igualtat d’oportunitats a la parròquia.