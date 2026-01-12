TEMPORADA D'HIVERN EN PERILL
Els comerços viuen una jornada de complicacions tot i l’obertura del tall
Els negocis del Pas veuen com s’escapa un nou cap de setmana de temporada alta
Els comerciants del Pas de la Casa van tornar a viure ahir una jornada anormal amb menys afluència de viatgers tot i la normalització de la situació a la localitat. Segons diversos comerciants, “la situació ha estat complicada durant tot el cap de setmana, especialment dissabte”, la jornada de tall complet. Com van explicar, les afectacions d’aquest tall s’han sumat als provocats per la mobilització d’agricultors francesos que ja va afectar l’economia de la localitat encampadana al desembre, tot i que la majoria de comerciants consultats van destacar que “els efectes d’aquest tall han estat més grans”. Alguns van explicar que no van rebre pràcticament cap client durant el matí.
Segons expliquen, s’han viscut situacions insòlites amb una afluència molt petita de turistes i viatgers francesos, amb alguns cotxes i autobusos que es van animar a creuar la frontera, tot i que la situació d’ahir va millorar a la viscuda dissabte, quan va ser pràcticament nul·la. Aquesta imatge s’ha fet palesa amb les ocupacions als aparcaments del Pas, pràcticament buits un diumenge de gener.
La tornada a la normalitat atmosfèrica, amb predomini de sol i un augment de les temperatures, no va propiciar una allau de compradors, fet que compromet, un cap de setmana més, els negocis de la localitat fronterera durant la temporada d’hivern.