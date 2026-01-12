Seguretat
El Coex va efectuar 53 tirs per provocar allaus controlades durant el cap de setmana
La majoria es van produir a la vall de Ransol
El Coex va efectuar un total de 53 tirs per provocar allaus controlades durant el cap de setmana. El servei informa que durant la matinada de dissabte es van efectuar 18 tirs a la zona de la Guardiola a Soldeu, a les Fonts d'Arinsal i a la zona de la Torradella-Pont de Mos-Ransol. El Coex també va fer vuit tirs més a l'Hortell d'Arcalís i al Basser del Corb.
La matinada de diumenge van desencadenar set tirs més a la zona de la Guardiola a Soldeu i a la zona de la Torradella, al Pont de Mos-Ransol. A més, van efectuar 20 tirs a tota la vall de Ransol, entre Torradella i Castellar.
El servei recorda que durant la temporada d'hivern funciona un sistema de guàrdia integrat per un equip per sector que recorre tota la xarxa viària d'Andorra diàriament a partir de les 4 de la matinada per dur a terme la neteja de la neu de les carreteres generals en zones interurbanes, en un total de 140 quilòmetres.