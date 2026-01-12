SOLIDARITAT

El Club Rítmica Serradells recapta més de 2.000 euros per l’ADJRA

El Club Rítmica Serradells va celebrar ahir una gala benèfica al Pavelló del Serradells a favor de l’Associació Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), que va permetre recaptar 2.198 euros destinats íntegrament a projectes contra l’assetjament escolar. Segons la presidenta de l’ADJRA, Sandra Cano, l’acte va omplir les graderies durant tota la jornada: “El més maco és veure un estadi ple de gent mirant les actuacions”.

Cano va destacar l’èxit de la convocatòria i va agrair la implicació del club i de les famílies participants. La gala va combinar exhibicions esportives i solidaritat, posant en relleu el paper de l’esport com a eina educativa i de cohesió social.

