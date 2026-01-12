Andorra Turisme
El Campus Andorra Orígens reivindica l’ofici i la tradició com a motor de futur gastronòmic
Una vintena de professionals reflexionen sobre els reptes de la gastronomia d’alta muntanya
El Campus Andorra Orígens convertirà Andorra en un espai de trobada per a la reflexió i la formació al voltant de la gastronomia d’alta muntanya, amb dues jornades dedicades a l’ofici, la tradició i la innovació culinària. La iniciativa, emmarcada dins el projecte Andorra Orígens, apostarà per la transmissió directa del coneixement i l’intercanvi d’experiències entre professionals del sector.
La primera jornada s’ha obert amb la benvinguda institucional del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i del director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana. Tot seguit, Lana ha inaugurat el programa amb la ponència La tradició com a avantguarda, una reflexió sobre els orígens com a base per construir una cuina contemporània amb identitat pròpia.
El programa continuarà amb la masterclass d’Hilario Arbelaitz, del restaurant Antic Zuberoa, que compartirà una trajectòria marcada pel respecte a l’ofici i al producte. A continuació, Jon Ayala, de Laia Erretegia, aprofundirà en l’art de la brasa, abordant-ne la tècnica, la intensitat i la relació amb el producte.
A la tarda, Josep Maria Masó, de Tangana i Fonda Balmes, posarà en valor el temps com a ingredient essencial de la cuina d’alta muntanya, mentre que Xavier Pellicer parlarà de l’evolució dels vegetals, la cuina honesta i el producte de proximitat.
La segona jornada aprofundirà en la identitat pirinenca i els reptes de futur de la gastronomia, amb les intervencions d’Albert Boronat, Toni Massanés, Salvador Brugués, Jordi Butrón i Ana Belén González Pinos, en sessions dedicades a la innovació, la sostenibilitat i els processos creatius.