Una vintena de professionals reflexionen sobre els reptes de la gastronomia d’alta muntanya

El ministre Jordi Torres saludant a un dels participants.Fernando Galindo

El Campus Andorra Orígens convertirà Andorra en un espai de trobada per a la reflexió i la formació al voltant de la gastronomia d’alta muntanya, amb dues jornades dedicades a l’ofici, la tradició i la innovació culinària. La iniciativa, emmarcada dins el projecte Andorra Orígens, apostarà per la transmissió directa del coneixement i l’intercanvi d’experiències entre professionals del sector.

La primera jornada s’ha obert amb la benvinguda institucional del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i del director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana. Tot seguit, Lana ha inaugurat el programa amb la ponència La tradició com a avantguarda, una reflexió sobre els orígens com a base per construir una cuina contemporània amb identitat pròpia.

El director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana.Fernando Galindo

El programa continuarà amb la masterclass d’Hilario Arbelaitz, del restaurant Antic Zuberoa, que compartirà una trajectòria marcada pel respecte a l’ofici i al producte. A continuació, Jon Ayala, de Laia Erretegia, aprofundirà en l’art de la brasa, abordant-ne la tècnica, la intensitat i la relació amb el producte.

A la tarda, Josep Maria Masó, de Tangana i Fonda Balmes, posarà en valor el temps com a ingredient essencial de la cuina d’alta muntanya, mentre que Xavier Pellicer parlarà de l’evolució dels vegetals, la cuina honesta i el producte de proximitat.

La segona jornada aprofundirà en la identitat pirinenca i els reptes de futur de la gastronomia, amb les intervencions d’Albert Boronat, Toni Massanés, Salvador Brugués, Jordi Butrón i Ana Belén González Pinos, en sessions dedicades a la innovació, la sostenibilitat i els processos creatius.

Un dels participants al Campus Andorra Orígens.Fernando Galindo

