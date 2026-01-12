Circulació
Mobilitat: Què cal saber si un vehicle andorrà queda immobilitzat a Espanya per una avaria?
Els vehicles andorrans poden circular pel país veí amb els dispositius de senyalització homologats al país, i aquests són reconeguts com a vàlids
El servei de mobilitat d'Andorra ha informat en una piulada al compte d'X, què cal fer si un vehicle andorrà, s'avaria a Espanya. I la raó és que, segons mobilitat, la llei és clara: Els vehicles andorrans poden circular per Espanya amb els dispositius de senyalització homologats al país, i aquests són reconeguts com a vàlids segons la normativa espanyola sobre circulació internacional. Això vol dir que no cal adaptar-se a les exigències específiques dels vehicles espanyols si s’utilitzen els senyals autoritzats per les autoritats andorranes.
Els dispositius permesos són els triangles de presenyalització de perill homologats a Andorra i els senyals lluminosos d’emergència groc auto, que es poden fer servir com a alternativa. Així doncs, no és obligatori portar el dispositiu espanyol V-16 si es disposa d’aquests elements andorrans.
Tot i això, es recomana optar pel senyal lluminós d’emergència groc auto, ja que ofereix més seguretat i comoditat en cas d’incidència, evitant haver de sortir del vehicle. És important assegurar-se que el dispositiu estigui homologat i en bon estat per garantir-ne l’efectivitat.