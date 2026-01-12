Successos
Arrestat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia 1,87 després de provocar un accident
Els fets van passar dissabte la nit a Canillo
Un home de 24 anys va ser arrestat dissabte a la nit per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,87 després de tenir un accident a Canillo. El jove circulava per la carretera General 2 en sentit ascendent quan va perdre el control del vehicle i va tenir un accident de danys materials en què va col·lidir contra dos vehicles estacionats, segons informa la policia en un comunicat emès aquest matí.
Controlat amb una taxa d'alcoholèmia 1,53 al Serrat
La policia va controlar, divendres a la nit, un conductor de 52 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,53. L'home va patir un accident de danys materials a la carretera General 3, al Serrat, en què es va sortir de la via pel marge dret. Una vegada els agents van arribar al lloc dels fets, van practicar-li la prova d'alcoholèmia i va donar positiu.
Detingut per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,85
Un home de 30 anys va ser detingut la matinada de dissabte amb un positiu d'alcoholèmia d'1,85. L'home no podia circular correctament per la nevada i en fer-li el test d'alcoholèmia va donar positiu.