ÒBIT
Adeu a Miquel Naudí Clop, exconseller general i comunal
Va ser cònsol menor del comú de Canillo durant els anys 1978 i 1979
Miquel Naudí Clop, exconseller general durant la legislatura del 1981 al 1983, va morir ahir, diumenge 11 de gener, a l’edat de 77 anys. Nascut el 1948 i originari de cal Marsal de Peretol, va mantenir una llarga trajectòria vinculada a la política andorrana, especialment a la parròquia de Canillo. Naudí formava part de Demòcrates per Andorra.
El finat també va tenir una destacada presència en l’àmbit comunal. Va ser conseller comunal de Canillo entre el 2016 i el 2019 durant el mandat encapçalat per Josep Mandicó com a cònsol major i David Palmitjavila com a cònsol menor, dins d’una candidatura única de Demòcrates.
Anteriorment, havia exercit com a cònsol menor els anys 1978 i 1979, amb Pere Rossa com a cònsol major, i com a conseller del comú entre el 1980 i el 1983, amb què va consolidar una vinculació continuada amb la vida institucional de la parròquia.
Com a pagès i ramader, va mostrar la implicació amb el territori i amb la diversitat del Principat i va ser el representant de Canillo a l’Associació de Propietaris de Terres d’Andorra (APTA). Des de l’entitat, Josep Duró, president, va explicar que era “un home molt sensible i afable, d’identitat andorrana i defensor del valor de les terres com una eina per tirar endavant el país. Era un absolut plaer compartir temps amb ell”.
Des del comú, el cònsol major, Jordi Alcobé, va destacar que suposa “una gran pèrdua per Canillo d’un home afable i estimat que havia treballat i seguia fent-ho pel bé de la parròquia”.
Les mostres de condol es podran adreçar al tanatori Mereig de Soldeu, on la família rep el dol avui. La missa funeral tindrà lloc aquesta tarda, a les 15.30 hores, a l’església de Sant Bartomeu de Soldeu.