Cultura
1.500 euros per al guanyador del concurs de cartells del Festival de Música Antiga dels Pirineus
L'edició del 2026 se celebrarà aquest estiu, però la data límit per a presentar els cartells és el 6 de febrer
El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha convocat el concurs de cartells per escollir la imatge oficial de la seva quinzena edició, que se celebrarà l’estiu del 2026. Com en anys anteriors, la convocatòria s’adreça exclusivament a artistes residents als municipis que formen part del festival, entre els quals hi ha totes les parròquies d’Andorra. El cartell guanyador rebrà un premi de 1.500 €, mentre que els finalistes obtindran un passi doble per assistir a tots els concerts del festival i un exemplar del CD de l’edició.
Els dissenys es poden presentar fins al 6 de febrer a través d’un formulari en línia. El concurs constarà de dues fases: una votació popular entre el 9 i el 15 de febrer a través de Facebook i Instagram, de la qual sortiran dues propostes finalistes, i una selecció paral·lela de quatre dissenys per part d’un comitè del festival. D’entre els sis finalistes, un jurat escollirà el cartell guanyador, que es farà públic a partir del 16 de febrer. Es valorarà especialment l’originalitat, l’impacte visual, la claredat del missatge i la vinculació amb la cultura i iconografia del Pirineu.
El cartell ha de ser inèdit, creat íntegrament per l’autor o autora i sense l’ús d’eines d’intel·ligència artificial generativa. El premi podria quedar desert si cap proposta assoleix el nivell de qualitat exigit. L’any passat, l’obra guanyadora va ser Música d’Alçada, d’Ivon Navarro Varas, veïna de Molló.