ENQUESTA DE LA CAMBRA DE COMERÇ
El turisme avança entre l’eufòria de les xifres i la pressió dels costos
Les empreses alerten d’un alentiment de l’activitat per l’augment dels preus i la manca de mà d’obra
El sector turístic d’Andorra ha tornat a mostrar una solidesa notable durant el primer semestre del 2025, però l’eufòria pels rècords d’afluència conviu amb una sèrie de tensions internes que amenacen la continuïtat d’aquest creixement. Les darreres dades de l’enquesta empresarial elaborades per la Cambra de Comerç posen de manifest que l’activitat turística s’enfronta a obstacles significatius que podrien limitar-ne el dinamisme en els pròxims mesos.
El turisme manté el pols econòmic mentre creixen les dificultats operatives
L’encariment dels productes i subministraments és assenyalat com el principal factor de dificultat per un 64% de les empreses enquestades del sector d’allotjaments turístics. A aquest repte se suma l’augment dels costos d’explotació, esmentat per un 52% dels empresaris, i, gairebé al mateix nivell, la manca de mà d’obra qualificada, que afecta la meitat de les empreses del sector –el percentatge més elevat dels darrers tres semestres–. També s’hi afegeix la debilitat de la demanda (36%), amb una incidència persistent que reflecteix un entorn de consum encara fràgil, malgrat els bons indicadors generals.
Rècord històric de pernoctacions i turistes, però el sector es mostra més caut
Davant aquest escenari, les perspectives per als propers mesos es mantenen positives però amb un clar to de prudència. Els empresaris del sector hoteler i dels allotjaments turístics confien que l’activitat continuarà evolucionant favorablement, però reconeixen que les expectatives ja no són tan optimistes com en anys anteriors. L’enquesta reflecteix un canvi de cicle: les previsions apunten a una certa desacceleració i a una estabilització de la xifra de vendes en volums similars als actuals. Paral·lelament, també es preveu una lleugera reducció del personal ocupat, fet que posa de manifest l’ajust del sector a una realitat més continguda.
Desestacionalització i proximitat impulsen l’activitat, però les tensions internes persisteixen
Resultats excel·lents
Tot i aquestes dificultats i el canvi d’escenari, els resultats del primer semestre del 2025 han estat excel·lents en termes absoluts. El turisme ha tornat a ser un dels motors de l’economia andorrana, amb 2,1 milions de turistes que han pernoctat al país –un 5% més que l’any anterior– i un total de 3,73 milions de pernoctacions en hotels i aparthotels, la xifra més alta des de l’any 2011. Cal destacar també la consolidació del procés de desestacionalització: durant els mesos de maig i juny, l’afluència de visitants i les pernoctacions han crescut prop d’un 20% respecte al mateix període de l’any anterior.
Mercats de proximitat
Els mercats de proximitat continuen sent el gran suport del turisme andorrà. El visitant espanyol ha crescut un 15,6% i el francès, un 6,5%. Ambdós mercats han mostrat una evolució positiva fins i tot en temporada baixa, la qual cosa reforça la capacitat d’Andorra per atraure visitants durant tot l’any. En canvi, el turisme de llarga distància s’ha reduït un 18,3% en relació amb el 2024. Malgrat aquest descens, el volum continua sent molt superior als registres previs a la pandèmia (+64,5% respecte al 2019), fet que confirma el manteniment de l’interès internacional en la destinació, però també evidencia la vulnerabilitat del segment davant de canvis geopolítics i econòmics globals.
En aquest context, la Cambra de Comerç insta a repensar el model turístic actual per garantir-ne la sostenibilitat i la competitivitat. L’informe apunta cap a un nou enfocament basat en la qualitat, la desestacionalització, la diversificació de l’oferta i més professionalització del personal. L’ús de dades i eines digitals també es presenta com una via clau per anticipar tendències i personalitzar l’experiència dels visitants. Aquestes estratègies haurien de permetre a Andorra consolidar el seu posicionament com a destinació de referència al sud d’Europa, adaptada als reptes del futur.
Balanç global del 2025
En línies generals, el 2025 es confirma com un any positiu per al conjunt de l’economia andorrana, amb un creixement del PIB del 2,2% en el segon trimestre i una activitat empresarial que, tot i ser més moderada que l’any anterior, manté un to sòlid. El turisme ha tingut un paper fonamental en aquest equilibri, juntament amb la construcció i els serveis. Tanmateix, les incerteses globals, la manca de personal i la pressió sobre els costos són factors que demanen una resposta coordinada i estratègica per evitar que el dinamisme actual s’afebleixi en els pròxims trimestres.