SUCCESSOS
Traslladat a l'hospital un treballador de l'estació d'Arcalís després de ser afectat per una allau
L’home ha patit una parada cardiorespiratòria i ha estat reanimat i evacuat al centre hospitalari
Un treballador de l’estació d’Arcalís ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital avui, després de ser afectat per una allau que ha tingut lloc a les 11.15 hores del matí. L’incident ha mobilitzat un total de quatre efectius: dos membres del grup de rescat de muntanya, un guia caní i un infermer, que han treballat conjuntament per localitzar i assistir la víctima. Els serveis d’emergència han informat que l’home es trobava en parada cardiorespiratòria en el moment de ser rescatat i va ser reanimat pels professionals presents a la zona.
L’operatiu de rescat va durar aproximadament tres quarts d’hora, durant els quals els equips van garantir l’atenció mèdica immediata abans del trasllat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. El treballador ha estat evacuat amb vida i es troba ara sota supervisió mèdica. Els serveis d’emergència han confirmat les autoritats policials continuen pendents del cas.
Risc d’allaus en nivell 4
El Servei Meteorològic ha anunciat avui la presència de plaques de vent al nord del país, una situació que obliga a mantenir el perill d’allaus en nivell quatre. Aquest nivell indica un risc elevat, especialment en zones d’alta muntanya i en pendent pronunciada, on la neu acumulada i el vent poden provocar despreniments de manera ràpida i inesperada.