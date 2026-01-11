CULTURA
La pel·lícula ‘Els de Sau’ finalitza el rodatge i ja està en postproducció
La pel·lícula Els de Sau, dirigida per Elisabet Terri, es troba en fase de postproducció després d’haver finalitzat el rodatge al novembre. El film, que repassa la trajectòria del mític grup català, va incloure una setmana de filmacions a Andorra, amb escenes al Coll de la Botella, al pub The Derby d’Arinsal, al Prat del Roure i al restaurant Hong Kong d’Escaldes. Terri destaca la participació de diversos professionals andorrans, també en localitzacions fora del país, i subratlla la “inversió important” que ha suposat el projecte. Amb Guim Puig com a Carles Sabater, el film també recrea concerts emblemàtics. Ara es treballa en el muntatge, el color i la banda sonora.