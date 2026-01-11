Òbit
Mor Miquel Naudí, exconseller general i exconseller comunal de Canillo
El polític ha mort avui als 77 anys i la missa funeral se celebrarà demà a les 15.30 hores a l’església de Sant Bartomeu de Soldeu.
Miquel Naudí Clop, conseller general durant la legislatura compresa entre els anys 1981 i 1983, ha mort aquest diumenge 11 de gener a l’edat de 77 anys. Nascut l’any 1948 i de cal Marsal de Peretol, Naudí formava part del grup parlamentari Demòcrates. Al llarg de la seva trajectòria institucional, Naudí també va tenir una presència destacada en la política comunal. Va ser conseller comunal de Canillo entre els anys 2016 i 2019, en el mandat encapçalat per Josep Mandicó com a cònsol major i David Palmitjavila com a cònsol menor.
En aquell període, Naudí va formar part de la candidatura de Demòcrates, l’única que es va presentar a les eleccions comunals al comú de Canillo. Prèviament, havia exercit com a cònsol menor de Canillo durant els anys 1978 i 1979 i conseller del comú de Canillo del 1980 al 1983, iniciant així una vinculació prolongada amb la vida política i institucional de la parròquia.
Les mostres de condol s’adreçaran al tanatori Mereig de Soldeu, on els familiars rebran el dol demà. La missa funeral se celebrarà també demà a les 15.30 hores a l’església de Sant Bartomeu de Soldeu.