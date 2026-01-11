SOLIDARITAT
La gala benèfica del Club Rítmica Serradells recapta 2.198 euros pel Jovent en Risc
L’esdeveniment solidari ha omplert el Pavelló del Serradells i destinarà els fons a la lluita contra l’assetjament escolar
El Club Rítmica Serradells ha acollit avui la gala benèfica a favor de l’Associació Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), una iniciativa que ha permès recaptar un total de 2.198 euros, que es destinaran íntegrament a projectes de lluita contra l’assetjament escolar. L’acte s'ha celebrat al Pavelló del Serradells i ha comptat amb una elevada assistència de públic, amb les graderies plenes durant tota la jornada, segons ha explicat la presidenta de l’ADJRA, Sandra Cano.
Cano ha volgut destacar l’èxit de la convocatòria i agrair la implicació del club i de les famílies participants. “El pavelló estava ple de gom a gom. Vull felicitar l’organització i les famílies. Ens han fet una donació de 2.198 euros que es destinaran tots a la lluita contra l’assetjament escolar”, ha assenyalat. Cano també ha posat en valor l’ambient viscut durant la gala, destacant la presència de joves i famílies centrats en l’activitat esportiva. “El més maco és veure un estadi ple de persones mirant les actuacions, i comprovar que els mòbils i les pantalles no es fan servir”, ha remarcat.
La gala ha combinat exhibicions esportives amb una clara vocació solidària, reforçant el paper de l’esport com a eina educativa i de cohesió social, amb l'objectiu de contribuir activament a iniciatives socials al Principat.