SALUT
Un estudi adverteix de l’efecte rebot dels medicaments per perdre pes
Fàrmacs contra l’obesitat estan de moda com a solució ràpida per aprimar-se
En els últims anys, el nom de medicaments per perdre pes, com Ozempic, Wegovy i Mounjaro, han saltat de les consultes mèdiques a les xarxes socials i a les converses quotidianes. Dissenyat originalment per al tractament de la diabetis tipus II, aquest fàrmac s’ha convertit en un dels protagonistes del debat sobre la pèrdua de pes, impulsat per testimonis de ràpids resultats i per la seva creixent popularitat entre famosos. Però què hi ha darrere d’aquest fenomen? Entre expectatives, beneficis reals i possibles riscos, l’ús d’aquests medicaments per aprimar-se obre un nou capítol en la relació entre salut i imatge corporal.
Les persones que deixen el medicament recuperen el pes en menys de dos anys
Segons un estudi publicat dimecres passat a la revista científica The BMJ, les persones que prenen aquests medicaments i els deixen tornen a recuperar el pes perdut en menys d’1,7 anys, amb un ritme mitjà de 0,4 quilograms mensuals, mentre que amb un programa convencional de dieta i exercici el retorn al pes inicial és de 4 anys. L’anàlisi publicada revisa 37 estudis amb més de 9.300 participants.
Segons Meritxell Martí, farmacèutica de la farmàcia Meritxell, medicaments com l’Ozempic estan pensats per a diabètics del tipus II, quan hi ha un sobrepès important, pateixen de síndrome metabòlica o quan hi ha risc cardiovascular a causa de l’obesitat. Però la realitat és molt diferent, perquè també demanen el medicament persones que no tenen aquestes malalties: “Sembla una manera fàcil i ràpida d’aprimar-se, i sense adonar-se’n gaire, baixen de pes sense passar gana, i és per aquest motiu que tothom el busca si està una mica gras”, va declarar. El medicament entra prescrit per la CASS si és per al tractament de la diabetis tipus II.
És una forma ràpida d’aprimar-se sense passar gana, però no és una solució
Berta Jiménez, dietista, va explicar que aquests medicaments han d’estar prescrits i controlats per un professional de la salut. “El que promovem els dietistes és un canvi d’hàbits mantingut en el temps i una alimentació saludable, un mètode que sí que funciona. Aquest medicament no és una solució universal”. Cada pacient és un món diferent i s’ha d’analitzar cada cas i personalitzar les dosis, quantes vegades es pren i la durada del tractament. “No són mètodes per a tothom”, ens recorda. Una cara dolenta de la pèrdua de pes amb aquest mètode són els efectes secundaris digestius: vòmits, nàusees, descomposició o problemes gastrointestinals són els més habituals.