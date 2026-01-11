SUCCESSOS
Detingut un antic resident per un doble homicidi a Antofagasta
L’home va ser arrestat a França i extradit a Xile per la seva presumpta implicació
Georges M., un ciutadà francès que havia residit temporalment a Andorra, ha estat detingut a Europa i extradit a Xile per la seva presumpta implicació en un doble homicidi perpetrat a la ciutat d’Antofagasta. El cas, que ha commocionat l’opinió pública xilena, es remunta al 25 de novembre, quan dues persones van ser trobades sense vida al sector del mirador la Portada, amb evidents signes de violència.
L’operació policial, desenvolupada per l’OS9 de Carabineros i la Fiscalia d’Antofagasta, ha culminat amb la detenció de cinc persones, entre elles Georges M., que va ser capturat en territori europeu després de diverses setmanes d’investigació internacional. El sospitós hauria fugit del país poc després dels fets, i les autoritats van emetre una ordre de recerca i captura internacional a través d’Interpol.
Dues persones van ser trobades sense vida al mirador de la Portada
Segons fonts oficials, el mòbil del crim estaria relacionat amb un assumpte de drogues, i les víctimes haurien estat executades per una presumpta venjança. La Fiscalia ha assenyalat que els detinguts formaven part d’una organització criminal estructurada, amb una clara divisió de rols, i que s’ha aconseguit recuperar armament utilitzat en el delicte.
El processat va viure a Andorra durant un període indeterminat
Tot i que la seva estada a Andorra no ha estat extensament documentada, es té constància que Georges M. va viure al país durant un període indeterminat abans de traslladar-se a Xile. La seva connexió amb el Principat ha despertat interès arran de la gravetat del cas, tot i que les autoritats andorranes no s’han pronunciat sobre cap implicació directa del sospitós en activitats delictives mentre era al territori.
L’extradició de Georges M. va ser gestionada a través de canals diplomàtics i judicials entre França, país on va ser detingut, i Xile, que va justificar la seva sol·licitud en la gravetat dels fets i en les proves recollides per la investigació. El sospitós ja ha comparegut davant el jutjat de garantia d’Antofagasta i ha quedat en presó preventiva mentre s’instrueix la causa.
Aquest cas posa de nou en relleu els desafiaments de la cooperació internacional en matèria penal i la mobilitat de ciutadans implicats en delictes greus a escala transnacional. També obre interrogants sobre els perfils que es poden arribar a infiltrar en entorns aparentment desvinculats de l’activitat criminal, com seria el cas d’una residència temporal a Andorra.