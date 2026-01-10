Mobilitat

Vehicles sense equipaments d’hivern col·lapsen la carretera d’Erts i Arinsal

Els conductors denuncien la manca de controls policials per sancionar els cotxes o impedir-ne el pas

Imatge de vehicles sense equipaments d’hivern

Redacció

La circulació de vehicles sense equipaments d’hivern han provocat avui col·lapses puntuals a la carretera a Erts i Arinsal, en plena nevada. La presència de turismes sense pneumàtics d’hivern ni cadenes ha dificultat la circulació i ha generat retencions al llarg del tram. Alguns conductors han expressat el seu malestar per la manca de controls policials a la zona, tant per sancionar els vehicles que circulaven sense l’equipament obligatori com per impedir-ne el pas en unes condicions que requerien mesures especials de seguretat.

Imatge d'un dels vehicles sense equipaments d’hivern

L’episodi s’ha produït en un context de nevada generalitzada al país, que ha complicat la mobilitat a diverses carreteres. Davant d’aquesta situació, les autoritats recorden que, en cas de neu o gel a la calçada, és obligatori circular amb pneumàtics especials d’hivern o amb cadenes, amb l’objectiu de garantir la seguretat viària i evitar incidències com les registrades a la carretera d’Erts i Arinsal.

Imatge d'un dels vehicles sense equipaments d’hivern

