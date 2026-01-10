Mobilitat
Vehicles sense equipaments d’hivern col·lapsen la carretera d’Erts i Arinsal
Els conductors denuncien la manca de controls policials per sancionar els cotxes o impedir-ne el pas
La circulació de vehicles sense equipaments d’hivern han provocat avui col·lapses puntuals a la carretera a Erts i Arinsal, en plena nevada. La presència de turismes sense pneumàtics d’hivern ni cadenes ha dificultat la circulació i ha generat retencions al llarg del tram. Alguns conductors han expressat el seu malestar per la manca de controls policials a la zona, tant per sancionar els vehicles que circulaven sense l’equipament obligatori com per impedir-ne el pas en unes condicions que requerien mesures especials de seguretat.
L’episodi s’ha produït en un context de nevada generalitzada al país, que ha complicat la mobilitat a diverses carreteres. Davant d’aquesta situació, les autoritats recorden que, en cas de neu o gel a la calçada, és obligatori circular amb pneumàtics especials d’hivern o amb cadenes, amb l’objectiu de garantir la seguretat viària i evitar incidències com les registrades a la carretera d’Erts i Arinsal.