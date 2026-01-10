SINISTRE
Topada entre dos vehicles a la rotonda del Tarter
La policia ha rebut l’avís a les 15.45 hores i encara no ha confirmat si hi ha ferits
Un turisme i un tot terreny han col·lidit aquest divendres a les 15.45 hores a la rotonda del Tarter, a la carretera general 2, en direcció a l’hotel Nordic. La policia ha rebut l’avís del sinistre poc després que es produís l’accident. El xoc només ha provocat danys materials i no s’han registrat persones ferides. Segons ha informat el cos policial, un vehicle amb matrícula espanyola ha relliscat a la calçada i ha impactat frontalment contra un altre cotxe amb matrícula del Principat. El conductor del vehicle amb matrícula espanyola ha estat sancionat per no dur els equipaments obligatoris d’hivern.