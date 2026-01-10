JURAMENT DE LA 58A PROMOCIÓ
La policia té prop de 300 agents amb la graduació de set efectius
Espot destaca que “la seguretat és una de les cartes de presentació d’Andorra al món” i lloa la “tasca bàsica” que desenvolupa el cos
El cos de policia ha ampliat el nombre d’efectius amb el jurament de set agents que pertanyen a la 58a promoció. La cerimònia, que va tenir lloc ahir al matí, va comptar amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, que va fer una crida a posar en valor la “tasca bàsica i de servei públic” que du a terme el cos, esdevenint un pilar de l’estat de dret. El cap de l’executiu va aprofitar l’ocasió per posar en relleu que la seguretat del Principat és “un dels nostres actius més importants i una carta de presentació d’Andorra al món”.
Actualment, la xifra d’efectius és de 266, comptant les set noves incorporacions, que ja van començar a operar de manera efectiva abans del jurament, fa un any, i dels nou agents que es troben en període de prova. Segons la policia, a aquesta xifra hi caldrà sumar els nou agents que ja s’estan formant i quinze efectius més corresponents a la darrera convocatòria, que es va tancar ahir, a la qual es van presentar 29 candidatures, sis de les quals dones. En cas que els aspirants superin les proves d’accés i l’any de pràctica, el cos arribarà, a final d’aquest any, a una xifra de 290 efectius.
El cos de seguretat està format per 266 agents i podria arribar als 290
Tot i això, el director general de la policia, Bruno Lasne, va defensar la necessitat d’arribar a l’objectiu que ja va marcar-se fa un temps: assolir els 300 agents en actiu, i va demanar l’obertura d’una nova convocatòria per arribar a la xifra òptima. En aquesta línia, Espot va defensar que “des de l’any 2017 s’han anat convocant concursos pràcticament cada any per cobrir les places vacants i, també, per crear-ne de noves”. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, també va pronunciar-se sobre aquest fet i va ser prudent: “De moment hi ha un concurs de 15 places noves per a agents de policia i un cop l’haguem completat, es veurà si fan falta més efectius per assolir els 300 dels quals parla el director del cos. Ja analitzarem si la convoquem, però de moment encara no hem finalitzat aquesta convocatòria”, va explicar.
Segons Lasne, una de les claus en l’augment de les candidatures és la millora de les retribucions que perceben els agents. El director de la policia va assegurar que “a la darrera convocatòria hi va haver 36 candidatures i en aquesta, que s’ha tancat avui, 29, i creiem que aquest increment ha contribuït a fer que la gent vulgui presentar-s’hi”.
Durant la cerimònia de jurament, Espot va celebrar la segona posició d’Andorra en el rànquing de països més segurs del món, amb una puntuació de 84,8 sobre 100, darrere dels Emirats Àrabs Units, i la primera en l’índex europeu, superant àmpliament l’illa de Man. Espot va assegurar que aquesta notícia arriba “en un moment especialment oportú”, quan diversos grups intenten fer veure, “de manera interessada”, que la seguretat del Principat es troba en entredit. Espot va confirmar que “en la darrera dècada, la seguretat es manté estable sense un augment de la delinqüència relacionada amb la seguretat pública o amb aquells delictes que tenen un impacte directe en la convivència pacífica”. El cap de l’executiu va assegurar que el Govern seguirà invertint de manera constant a reforçar els recursos tècnics i humans per modernitzar el cos. En la mateixa línia, Molné també va celebrar la posició d’Andorra en l’índex de seguretat internacional i va assegurar que això confirma que “Andorra és un país segur”.
Segons la policia, aquesta 58a promoció està composta per vuit integrants i no els set que van jurar el càrrec ahir i que ja fa un any que exerceixen com a agents dins el període de prova, però una de les agents encara no ha pogut superar aquest darrer escull en tenir una interrupció per un període de baixa que està allargant la seva formació.