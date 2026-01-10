SUCCESSOS
La policia deté una parella per agredir-se en un hotel
El cos ha efectuat vuit arrestos aquesta setmana per baralles, tinença de drogues i conducció sota els efectes de l’alcohol
La policia ha efectuat vuit detencions entre els dies 5 i 9 de gener per diversos delictes relacionats amb agressions físiques, tinença de drogues i conducció sota els efectes de l’alcohol. Els fets van tenir lloc a diferents parròquies i localitats del país i van requerir la intervenció de diverses unitats policials.
El 5 de gener a Escaldes-Engordany, una parella no resident, de 33 i 36 anys, va ser detinguda per un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Una patrulla va ser alertada pels crits d’una dona des d’un balcó d’un hotel, que va manifestar haver estat agredida per la parella. A la cambra, ambdós van reconèixer una agressió mútua després d’una discussió verbal.
Detingut un resident de 29 anys a canillo per atacar un company de feina
El mateix dia, a Canillo, es va detenir un home resident de 29 anys per agredir un company de feina, provocant-li lesions importants a la boca que van requerir sutura i li van causar la pèrdua de dues dents.
El 7 de gener, al Pas de la Casa, dos turistes de 29 i 30 anys van ser detinguts per diversos delictes, incloent-hi amenaces, agressions, danys i atemptat contra l’autoritat. Un d’ells va amenaçar l’altre amb una ampolla de vidre i va oposar una violenta resistència a la detenció, causant danys per valor de 1.844 euros.
En matèria de salut pública, el 6 i 7 de gener es van realitzar quatre detencions per tinença de substàncies estupefaents, entre les quals hi havia èxtasi, cocaïna i marihuana, decomissades en diferents punts del territori.
Finalment, el 9 de gener es va detenir a Andorra la Vella un home resident de 40 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia de 0,96 g/l durant un control rutinari.