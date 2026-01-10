Cinema
La pel·lícula ‘Els de Sau’ finalitza el rodatge i ja treballa en postproducció
El film s’ha rodat en diferents localitzacions del Principat i de Catalunya
La pel·lícula 'Els de Sau', dirigida per Elisabet Terri, va finalitzar el rodatge aquest passat mes de novembre i es troba ara immersa en la fase de postproducció. El film, que repassa la trajectòria del mític grup català amb Carles Sabater com a cara més visible i carismàtica, s’ha rodat en diferents localitzacions de Catalunya i també del Principat, un territori que va tenir una vinculació estreta amb la història de la banda.
Precisament, el rodatge a Andorra es va concentrar en una setmana i va incloure diversos espais del país. L’equip va filmar al Coll de la Botella, a Arinsal —concretament al pub The Derby— i al Prat del Roure. També es van rodar escenes al restaurant xinès d'Escaldes-Engordany Hong Kong entre altres localitzacions.
Segons explica la directora, no van ser pocs els professionals del país que van participar en el rodatge. De fet, Terri destaca també que molts andorrans hi van participar, no només en les escenes que es van filmar al Principat, sinó també en altres localitzacions com Barcelona o Osona. En aquest sentit, subratlla que el projecte ha suposat "una inversió important al país".
Un dels elements centrals del film són les escenes de concerts. Aquestes seqüències es van rodar amb dues càmeres i inclouen la recreació de l’emblemàtic concert a la plaça de toros Monumental de Barcelona i de l’últim concert del grup a Vilafranca del Penedès, així com altres moments destacats de la seva trajectòria en directe.
Pel que fa a l’àmbit interpretatiu, Terri posa en valor el treball del repartiment. "Com a directora del projecte, estic molt satisfeta amb tots els actors de la pel·lícula" assenyala, tot destacant especialment els tres protagonistes: Guim Puig, que interpreta Carles Sabater; Pol Monen, en el paper de Pep Sala; i Guillermo Lasheras, que dona vida a Joan Capdevila.
Actualment, 'Els de Sau' -una coproducció d’Imminent Produccions i Arlong Productions- es troba en ple procés de postproducció. "Ara estem bàsicament en el muntatge" explica Terri. Aquesta fase inclou el treball de color i de so, així com l’adaptació de la banda sonora a les diferents parts del film, en coherència amb el pes que la música té dins del relat.