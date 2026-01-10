ALTERACIÓ DE L'OPERATIVA
El mal temps força el desviament dels vols de Madrid i Palma
Les condicions meteorològiques van alterar ahir l’operativa dels vols regulars de l’aeroport Andorra-la Seu: les rutes de Madrid i Palma de Mallorca van haver de ser desviades a altres instal·lacions pel mal temps. En concret, segons va informar la companyia Air Nostrum, els vols que havien d’aterrar a l’aeroport urgellenc ho van fer al de Lleida-Alguaire i els passatgers van ser traslladats amb autocar fins a Andorra. Tampoc no hi va haver sortides des de l’aeroport de la Seu, desplaçant-se a Lleida i Barcelona.
No hi va haver ni sortides ni aterratges a La Seu
El vol que sortia de Palma a les 10.15 hores va arribar a l’altura de Coll de Nargó, però allà els pilots van optar per canviar la trajectòria i van arribar a Alguaire a les 11.40 hores. El procedent de Madrid va sortir a les 15 hores i va aterrar a Lleida a les 16.25 hores, després de fer mitja volta a Oliana. Els passatgers que feien el vol a la inversa, en direcció Palma, van sortir des de Lleida, mentre que els que viatjaven a Madrid van ser traslladats a Barcelona.