SOLIDARITAT
L’Unicef obre la convocatòria dels premis a projectes a favor de la infància
La convocatòria dels Premis Unicef Andorra 2025, uns guardons biennals que tenen com a objectiu reconèixer projectes i iniciatives concretes que contribueixin a la defensa i promoció dels drets dels infants, ja està oberta i les candidatures es podran presentar fins al 27 de març a les tres de la tarda. Els premis volen posar en valor accions desenvolupades durant els anys 2024 i 2025 que hagin generat un impacte positiu, real i mesurable en la vida dels nens, nenes i adolescents, segons va informar l’entitat en un comunicat. Les candidatures poden ser presentades per qualsevol persona física o jurídica, entitat, organització, institució educativa, empresa o col·lectiu, sempre que la persona o entitat que presenta la proposta sigui diferent de la candidata. La presentació s’ha de formalitzar mitjançant el formulari oficial i la documentació complementària, que s’hauran d’enviar per correu electrònic a sensibilitzacio@unicef.ad. La resolució dels premis i l’acte d’entrega tindran lloc el 4 de juny. Entre el 30 de març i el de 29 de maig un jurat integrat per membres de l’ONG i representants de la societat civil valorarà els diferents projectes aspirants als guardons.