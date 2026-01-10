HAN CREAT UN GRUP PER COORDINAR ACCIONS LEGALS
La fallida d’Assegurances Generals afecta uns 500 estalviadors a França
Enviaran una carta al Copríncep Macron per demanar-li implicació i transparència
Més de 500 estalviadors francesos, molts de Tolosa i rodalia, denuncien haver perdut bona part dels estalvis en un fons gestionat per Assegurances Generals (AGA), declarada en fallida el 2019. El col·lectiu exigeix explicacions a les autoritats andorranes i denuncia una gestió opaca i irregular per part dels responsables de la companyia, segons La Dépêche du Midi.
Davant de la inacció institucional, els afectats han enviat una carta a la Batllia, han presentat una petició al Parlament Europeu i preparen una nova ofensiva: una carta al president francès, Emmanuel Macron, en tant que Copríncep d’Andorra, per demanar implicació i transparència. Els promotors de la carta esperen que Macron utilitzi el seu rol institucional a Andorra per reclamar explicacions al Govern i garantir una auditoria independent sobre la gestió i el procés de liquidació. També estudien accions legals a França contra els corredors que van comercialitzar el producte.
I és que el que semblava una oportunitat segura i rendible s’ha convertit en un malson per a centenars d’inversors. Amb la promesa d’un rendiment garantit del 3,5% més bonificacions, molt superior als productes habituals com el livret A o les assegurances de vida, molts van confiar els estalvis a un fons valorat en 13 milions d’euros.
“Hi vaig invertir els estalvis de tota una vida de la meva mare, 300.000 euros, amb total confiança”, explica Guy, un jubilat tolosà afectat. Altres víctimes parlen de plans de jubilació i d’estalvis familiars compromesos per aquest producte.
La situació es va precipitar el desembre del 2019, quan la justícia andorrana va declarar la fallida de l’entitat. Segons els afectats, la liquidació es va fer precipitadament, sense que l’empresa estigués oficialment en situació d’insolvència. Més tard es va saber que la família Calvo-Boronat, accionista i directiva de l’asseguradora, hauria barrejat fons personals i corporatius per invertir en projectes immobiliaris dins del país.
Després de més de cinc anys sense informació clara, el març passat es va informar els creditors que podrien perdre entre el 40% i el 60% de la seva inversió. Només 400 dels 900 creditors es consideren “priviliegiats” i tindrien dret a una recuperació parcial. A Occitània, una trentena de víctimes han creat el Groupement de Défense des Créanciers d’AGA per coordinar accions legals.
Les diferències en la valoració dels actius de la companyia, especialment immobiliaris, generen més desconcert. Mentre que el patrimoni familiar dels Calvo-Boronat s’estima en prop de 200 milions d’euros, el balanç oficial d’AGA només recull actius per valor de 49,5 milions, davant un passiu de més de 80 milions. Un forat de més de 30 milions que fa témer una operació fraudulenta.
Representants del col·lectiu també assenyalen discrepàncies entre el valor d’actius reportat pel gestor independent Grant Thornton i el que ha acceptat l’assemblea de creditors, la qual cosa, diuen, fa augmentar les sospites d’irregularitats. “No hi ha transparència. Ens sentim menystinguts i ningú ens ha explicat clarament per què s’han pres certes decisions”, lamenta Marie, una altra afectada de Montauban.
El col·lectiu prepara una assemblea oberta a nous afectats i una acció conjunta amb associacions de consumidors francesos i espanyols que també podrien haver estat perjudicats.