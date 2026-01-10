ECONOMIA
Els comerços de l’eix central milloren les vendes de Nadal
L’afluència de visitants i l’inici de les rebaixes són les causes de l’augment
Els comerciants de l’eix central es mostren molt satisfets amb les dades de vendes aconseguides a l’època de Nadal. Segons Montse Rodríguez, la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, “les vendes en període de Nadal han augmentat entre un 5% i un 10% respecte de l’any anterior”, una xifra considerablement més alta.
Les raons per a aquest augment van ser l’elevada afluència de visitants a l’eix per l’augment de turistes que van visitar el Principat. Les festes són un moment de l’any en què es dispara el consum i les compres, amb els regals de Nadal i Reis i el començament de les rebaixes, que han fet que els establiments tinguin molt moviment de vendes. Les rebaixes van començar el 26 de desembre.
Per desgloçar les dades, els sectors amb mes vendes han sigut moda y complements coincidint amb les rebaixes i en segon lloc la perfumeria i la electrònica, els mes demanats com a regal de Nadal. L’inici de les rebaixes ha estar molt positiu i l’expectativa son molt altes.
Sergi Carvalho és el president de l’Associació de Comerciants de Riberaygua-Travesseres, però les valoracions són de la seva botiga, Andar Sport, ja que els comerços del voltant no han donat dades específiques. El senyor Carvalho va explicar que no ha tingut una mala temporada d’hivern, les dades de vendes de material per anar a esquiar han estat molt semblants a les de l’any anterior. “La nostra clientela són persones que són esquiadores, van sovint a la neu i venen amb cert poder adquisitiu.” La temporada de rebaixes per a l’equipació d’esquí i esportiva és del 6 de febrer al 9 d’abril, però ja s’estan preparant. “Hem treballat bastant bé, hem millorat els resultats lleugerament”, afegeix.