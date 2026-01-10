SUCCESSOS
Els bombers sufoquen un petit incendi en un pis
Els bombers van sufocar ahir un foc al menjador d’un pis del número 20 de l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella. L’avís va ser a les 12.35 hores i s’hi van desplaçar dos camions escala, així com una patrulla de la policia i agents de circulació. La intervenció va ser curta, en uns 15 minuts s’havien sufocat les petites flames, de les quals no va transcendir la causa. No va caldre l’evacuació de l’immoble tot i que alguns veïns es van refugiar a la porteria. Un dels veïns afectats va haver de rescatar les mascotes, una tortuga i una gossa.
Els treballadors dels serveis d’emergències van acordonar la zona per evitar que els vianants poguessin passar per aquell punt i es va tallar al trànsit un dels carrils de baixada, en direcció Sant Julià, on estaven estacionats els vehicles d’emergències. A les 13.15 hores els cossos d’emergència van abandonar el lloc, un cop controlada la situació.