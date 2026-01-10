POLÍTICA
Andorra Endavant vol vetar el burca en espais públics
Andorra Endavant va anunciar ahir la voluntat d’impulsar una modificació legislativa per prohibir l’ocultació total del rostre en espais públics, incloent-hi peces de roba com el burca. La proposta respon, segons el grup parlamentari, “a un increment de consultes i preocupacions, especialment per part de comerciants, que vam començar a rebre des del 25 de setembre i que s’han intensificat durant les festes nadalenques”. La formació liderada per Carine Montaner va indicar que la resposta a aquestes inquietuds és que “el principi de viure junts es fonamenta en la possibilitat de reconèixer i identificar les persones en l’espai públic, i que, per tant, veure el rostre és un element essencial de la convivència”. A més, van puntualitzar que la mesura s’alinea a la de “molts països, inclús països musulmans, que per una qüestió de seguretat nacional han prohibit el burca”.