Successos
Una turista crida a la policia des d'un balcó per una agressió de la parella
Els fets van passar el dilluns en un hotel d'Escaldes
Una dona turista de 33 anys va requerir els agents a crits des d'un balcó del primer pis d'un hotel d'Escaldes perquè havia estat agredida per la seva parella, un home turista de 36 anys. Els fets van passar el 5 de gener i quan els agents van accedir a la cambra i van parlar amb els implicats, van entendre que tot havia començat amb una discussió verbal que finalment va derivar en una agressió mútua. La policia va detenir la parella acusada d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.