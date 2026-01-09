REPORTATGE
Quan cada segon val vides
El simulacre nacional d’allaus reuneix uns vuitanta professionals, amb la novetat del centre de comandament avançat.
Una allau simula escombrar el sector del Cubil, a l’estació de Pal. L’alerta és immediata. Pocs minuts després, pisters, bombers, sanitaris i equips de rescat de muntanya convergeixen sobre el terreny. Però no és un accident real: és el simulacre nacional d’allaus, una jornada que cada any posa a prova la resposta del país davant d’una emergència d’aquesta magnitud.
Enguany, prop de vuitanta professionals han participat en aquest exercici coordinat que es va fer ahir i que busca molt més que moure equips i material: l’objectiu és revisar, millorar i afinar els protocols, les eines i la coordinació entre tots els cossos implicats. Perquè quan una allau és real, cada segon i cada decisió compten.
La gran novetat de l’edició del 2026 ha estat l’activació, per primer cop, del centre de comandament avançat (CCA). Aquesta nova estructura operativa, coordinada per Protecció Civil i bombers, es desplega directament sobre el terreny i permet centralitzar en temps real tota la informació crítica de l’emergència. El CCA es converteix així en els ulls i el cervell d’una operació que pot arribar a mobilitzar desenes de professionals i nombrosos recursos logístics en pocs minuts.
Una allau escombra el sector del Cubil, a l’estació d’esquí de Pal
Des del punt estratègic, els responsables de cada grup operatiu transmeten les dades clau al centre de comandament principal, en què es prendrien, en un cas real, les decisions de més alt nivell. Es tracta, en definitiva, d’un sistema pensat per millorar la visió global, la coordinació i l’eficàcia de la resposta en situacions d’alta complexitat.
La jornada va començar amb una sessió teòrica al restaurant del coll de la Botella. Allà es van revisar casos reals d’allaus registrades al país, es van repassar protocols i es van definir les funcions de cada actor segons la gravetat de l’escenari. També es va destacar la importància de la comunicació fluida i de la interoperabilitat entre sistemes.
Posteriorment, els participants es van traslladar a la zona del Cubil per dur a terme les maniobres pràctiques. L’escenari fictici: una allau amb víctimes. L’alerta arriba de la mà dels pisters de l’estació. A partir d’aquí, s’activa la maquinària: primeres unitats de rescat, grups especialitzats de bombers, serveis sanitaris que fan triatge de ferits, policia de muntanya que inicia la investigació i banders que col·laboren en les tasques de sondatge. Tots amb un objectiu comú: salvar vides.
L’exercici no tan sols posa a prova la logística i la tècnica, sinó també la comunicació, la presa de decisions i la cooperació entre serveis. Aquesta mena de simulacres són essencials per mantenir-nos preparats i detectar punts de millora abans que arribin les situacions reals, expliquen des de Protecció Civil.
Reforçar vincles
També va ser una oportunitat per reforçar vincles entre professionals de diferents àmbits i compartir coneixements en un entorn pràctic. Perquè darrere de cada simulacre hi ha una voluntat clara: estar més preparats, actuar millor i salvar més vides quan la neu s’emporta tot el que troba.