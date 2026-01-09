Ciberdelinqüència
La policia alerta de missatges fraudulents reclamant pagament de multes
Els estafadors es fan passar pel cos de seguretat i pel comú d'Andorra la Vella
La policia avisa d'un SMS fals que està arribant "de manera massiva" on es reclama el pagament d'una multa de trànsit. El cos de seguretat adverteix que es tracta d'un frau per aconseguir dades personals dels usuaris, i el comú deixa clar que "aquestes comunicacions no són oficials i no provenen de cap servei parroquial ni administració pública". El text dels estafadors informa al receptor que té una multa per una infracció de trànsit pendent d'abonar i que si no fa el pagament en els terminis fixats "pot comportar mesures administratives o legals addicionals".
El servei d'ordre alerta que ni la policia ni el comú d'Andorra la Vella "es posarien en contacte amb tu així per reclamar el pagament d'una multa". I recorda que no s'ha d'entrar a l'enllaç que inclou el missatge ni facilitar dades bancàries ni personals. La policia recomana esborrar l'SMS i no fer cas del contingut, mentre que el comú recomana "que qualsevol recepció d'aquest tipus de comunicacions sigui notificada a la policia". El comú recalca que "en cap cas notifiquem res per SMS, que en cas de qualsevol notificació s'inclouen tots els detalls pertinents i, finalment, recordar que el domini oficial del comú és '.ad'".