Successos
Mobilització dels bombers per un avís de fum a l'avinguda Tarragona
L'alerta ha arribat a les 12.35 hores i els bombers s'han retirat al voltant d'un quart de dues del migdia
Els bombers s'han mobilitzat aquest migdia per un avís de fum provocat per un petit incendi a la primera planta d'un edifici del número 20 de l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella. L'avís ha arribat a les 12.35 hores i dos camions escala i el cap de guàrdia dels bombers, així com una patrulla de la policia i agents de circulació d'Andorra la Vella s'han mobilitzat fins al lloc dels fets . La intervenció ha durat uns 15 minuts, en els quals els bombers han apagat les petites flames que s'havien generat al mejador de l'interior del pis. La causa del foc, però, encara es desconeix. Els bombers, també confirmen al Diari, que realment no ha fet falta desallotjar la gent de l'immoble, perquè algun d'ells en veure el panorama, han decidit refugiar-se al portal. Un dels veïns afectats, però, ha hagut de rescatar les mascotes, una tortuga i una gossa.
Els treballadors dels serveis d'emergències també han acordonat la zona per evitar que els vianants poguessin passar per aquell punt i han mantingut un dels carrils de baixada, direcció Sant Julià, tallat al trànsit, ja que estaven aparcats els vehicles d'emergències. A les 13.15 hores, els cossos d'emergència han abandonat el lloc dels fets.