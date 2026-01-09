TEMPORADA D'HIVERN
Les estacions tindran més de 300 quilòmetres esquiables el cap de setmana
Les estacions de Grandvalira Resorts afronten el cap de setmana amb optimisme gràcies a la previsió de noves nevades, que permetran mantenir unes condicions de neu excel·lents i una oferta esquiable gairebé completa als dominis andorrans, amb els tres sectors de pistes, que sumen 308 quilòmetres, pràcticament operatius completament.
Actualment, el domini esquiable de Grandvalira és de pràcticament 200 quilòmetres oberts, amb gruixos de neu que arriben fins als 80 centímetres, i les estacions de Pal Arinsal i Ordino Arcalís operen amb el 100% de les pistes i instal·lacions en funcionament. En aquests dominis, els gruixos se situen també al voltant dels 80 centímetres a Pal Arinsal, mentre que a Ordino Arcalís poden arribar fins als 135 centímetres. Segons les previsions meteorològiques, les condicions podrien millorar encara més en els pròxims dies, ja que s’esperen noves precipitacions de neu.