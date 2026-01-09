TRANSPORT
Els usuaris del bus exprés i la línia 1 demanen més freqüències tot i l’alta satisfacció
La satisfacció dels usuaris del bus exprés i de la línia 1 va augmentar de manera notable durant el darrer any, segons l’enquesta elaborada per Autocars Nadal el mes de desembre, que mostra que el 92,68% dels passatgers es mostren satisfets amb el servei, una xifra que millora clarament el 77% registrat l’any anterior. L’estudi, basat en 132 respostes recollides entre el 2 i el 15 de desembre, va posar de manifest l’efecte positiu de la gratuïtat del transport públic. Gairebé el 88% dels enquestats disposen de l’abonament gratuït i més del 78% van assegurar que han reduït l’ús del vehicle privat. A més, un 33% dels usuaris són nous i van començar a fer servir el servei arran d’aquesta mesura.
Tot i la valoració global positiva, els usuaris continuen demanant millores, principalment en l’augment de freqüències i a la incorporació de més vehicles en hores punta, especialment en franges escolars i laborals.