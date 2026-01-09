Successos
Detinguts tres homes amb èxtasi a Encamp i el Pas de la Casa
Els tres arrestats tenien a més cocaïna i marihuana
Deu pastilles d'èxtasi, 3,2 grams d'èxtasi en pols, 0,7 grams de cocaïna i 11 grams de marihuana va incautar la policia d'Andorra en tres detencions durant la jornada de Reis. El cos de seguretat informa avui que els controls es van iniciar a Encamp, on es va arrestar un no resident de 28 anys en possessió de cinc pastilles d’èxtasi. A partir d’aquesta intervenció, es va identificar i detenir, el mateix dia al Pas de la Casa, dos residents de 34 i 40 anys que estaven en possesió de cinc pastilles d’èxtasi, 3,2 grams d’èxtasi en pols, la cocaïna i la marihuana.
El Pas de la Casa va ser l'escenari d'un altra detenció el mateix dimarts en ser controlat no resident de 28 anys amb 2,7 grams de cocaïna.
L’endemà, 7 de gener, a la frontera del Pas de la Casa, es va arrestar un altre no resident de 29 anys en possessió de 0,7 grams de cocaïna i 2,3 grams de marihuana.
Arrestat un conductor begut
El cos de seguretat ha fet pública aquest matí la detenció d'un home de 40 anys que va ser controlat pels agents de policia quan conduïa amb una taxa d'alcoholèmia de 0,96 grams per litre de sang. L'arrest s'ha produït avui a Andorra la Vella.