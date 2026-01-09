Successos
Detingut per fer-li saltar dues dents a un company de la feina
L'home resident de 29 anys li va propinar un cop de puny a la boca que va requerir 5 punts de sutura al llavi
La policia va detenir dilluns un home resident de 29 anys per un delicte contra la integritat física i moral i de lesions. L'home havia agredit a un company de feina propinant-li un cop de puny a la boca que va requerir 5 punts de sutura al llavi, així com la pèrdua de dues peces dentals. L'agredit havia presentat una denúncia per agressió, segons informa la policia.