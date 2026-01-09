TRADICIONS
La Casa de Portugal celebra 30 anys amb la cantada de les Janeiras
El Grup de Folklore Casa de Portugal donarà el tret de sortida aquest cap de setmana a les celebracions del seu 30è aniversari amb la tradicional cantada de les Janeiras, que aquest any arriba a la 19a edició. L’acte marcarà l’inici d’un ampli programa d’activitats culturals que s’estendrà al llarg del 2026, tant al Principat com a l’estranger.
Les Janeiras recorreran una vintena d’espais d’arreu d’Andorra durant quatre caps de setmana i també faran parada, el 25 de gener, a la catedral de Santa Maria d’Urgell. El cicle es clourà el 31 de gener amb una actuació al consolat general de Portugal.