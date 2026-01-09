SOLIDARITAT
Càritas reparteix 1.561 joguines entre 147 infants
La 33a edició de la campanya de recollida de joguines, organitzada per RTVA a favor de Càritas, ha permès repartir 1.561 joguines entre 147 infants d’arreu del país. La iniciativa ha tornat a posar l’accent en les experiències compartides, amb entrades per a activitats com cinema, futbol, bàsquet, Naturland, Caldea, el Palau de Gel, Splash i 360º Extrem, amb l’objectiu de fomentar vincles familiars durant les festes.
Un total de 34 voluntaris, provinents de diverses escoles, han col·laborat en la classificació i distribució dels regals. A més, la campanya ha comptat amb el suport d’una àmplia xarxa de col·laboradors, incloent institucions públiques, empreses, entitats esportives i culturals i particulars.
Càritas ha agraït la solidaritat mostrada, que ha fet possible que la màgia de Reis arribés a tots els infants, aportant il·lusió i calidesa en unes dates especialment emotives.