SUCCESSOS
Una avaria tècnica inutilitza els TPV de diversos comerços
Diferents establiments van comunicar la caiguda del sistema al migdia
Una incidència de caràcter tècnic va afectar els sistemes de cobrament TPV de diversos comerços, localitzats principalment a les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, arribant a inutilitzar totalment alguns dispositius, segons van confirmar propietaris dels establiments afectats. Segons les fonts, les primeres incidències es van començar a detectar pels volts de les dotze del migdia, amb errors de connexió i missatges que apareixien als aparells en què s’explicava que no es podia operar amb els terminals seleccionats.
Segons els comerços, la incidència es va resoldre pels volts de les 19.00 hores
Alguns comerciants van poder utilitzar els TPV reiniciant-los després de cada cobrament, altres van explicar que als dispositius apareixien missatges d’error en funció de les targetes que utilitzaven els clients, mentre que alguns dels TPV, simplement, van deixar de funcionar. Alguns dels propietaris van intentar posar-se en contacte amb l’empresa que gestiona els dispositius al Principat, però van trobar-se amb un missatge en què s’explicava que s’havia produït una avaria tècnica i no de xarxa, com en un inici es podia pensar. El que sí que relaten són les dificultats per gestionar els cobraments, especialment els restauradors, que van veure com aquesta incidència arribava durant l’hora punta.
Segons les fonts, pels volts de les 19.00 hores la incidència va desaparèixer i els TPV van tornar a funcionar amb normalitat.