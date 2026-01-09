Successos
Arrestat un turista per agredir a l'amic i amenaçar de mort els agents
El turista va propinar puntades de peu i cops de cap al cotxe patrulla
La policia va detenir dimecres al Pas de la Casa a dos turistes de 29 i 30 anys que s'havien agredit mútuament. El primer d'ells va ser traslladat al centre mèdic de la localitat per una ferida al llavi, però posteriorment es va presentar als apartaments on estaven allotjats colpejant la porta i amenaçant l'amic de mort amb una ampolla de vidre a la mà. Quan els agents van intervenir, l'home no va desistir de l'actitud amenaçadora i va avançar cap a ells amb l'ampolla alçada en posició amenaçant i amb intencions d'agredir-los, informa la policia.
En el moment en què els agents van intentar detenir-lo, l'home es va resistir, va insultar-los i amenaçar-los de mort i va propinar puntades de peu i cops de cap al cotxe patrulla. La policia explica que l'home va mantenir l'actitud violenta a les dependències policials.
La baralla entre els dos amics va malmetre parts del mobiliari del domicili i parts estructurals, parets i portes per valor de 1.844 euros, segons informa la policia.