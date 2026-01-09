ESTADÍSTICA
Andorra revalida la condició de país més segur d’Europa
El Principat cau a la segona posició mundial, amb 84,8 punts
Andorra va tornar a destacar com un dels països més segurs del món, segons l’índex de seguretat elaborat per l’empresa sèrbia Numbeo, especialitzada en bases de dades i estadístiques sobre qualitat de vida. L’estudi situa el Principat com el segon estat més segur a escala mundial entre els 150 països analitzats, només per darrere dels Emirats Àrabs Units, i el més segur d’Europa, amb una puntuació de 84,8 sobre 100 en seguretat, una dada que suposa una millora d’un punt i mig respecte a l’any anterior.
Segons l’índex, Andorra revalida la primera posició com el país més segur del continent, seguit per l’illa de Man, amb una puntuació de 79,12, i Estònia, amb 76,76. En canvi, França apareix com el país més insegur d’Europa i ocupa el lloc 114 del rànquing mundial, amb un índex de criminalitat de 55,85. Espanya se situa en la 26a posició europea i la 50a mundial, amb un índex de 37,59.
Pel que fa a l’índex de criminalitat, el Principat registra un valor de 15,20, molt proper al de Qatar, tercer país més segur del món amb un índex de 15,22, i clarament per sota del segon estat més segur d’Europa, l’illa de Man, que se situa en 20,88.
En aquest context, Andorra Business va subratllar que aquest reconeixement arriba en un moment clau, ja que aquest tipus d’indicadors són rellevants per a viatgers, inversors i famílies.