Política
Andorra Endavant vol impulsar una llei que prohibeixi el burca
El grup parlamentari explica que ha rebut "consultes i preocupacions" en aquest sentit
Andorra Endavant ha anunciat la voluntat d’impulsar una modificació legislativa per prohibir l’ocultació total del rostre en espais públics, incloent-hi peces de roba com el burca. La proposta respon, segons el grup parlamentari, "a un increment de consultes i preocupacions, especialment per part de comerciants, que vam començar a rebre des del passat 25 de setembre i que s’han intensificat durant les festes nadalenques".