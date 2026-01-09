Successos
Accident de danys materials a Incles
El fets han tingut lloc poc després de les cinc de la tarda
La policia ha hagut d'intervenir en un accident de danys materials poc després de les cinc de la tarda a la carretera General 2 a l'altura d'Incles. El cos de seguretat explica que hi havia un vehicle amb matrícula espanyola aturat al voral, perquè el conductor estava fent papers amb dues altres persones turistes amb les quals havia tingut un accident prèviament, i un cotxe que circulava per la carretera ha topat contra el vehicle, sense provocar danys personals. Els serveis de circulació han retirat el vehicle.