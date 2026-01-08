Enquesta
La satisfacció amb el Bus Exprés i la L1 puja fins al 92,68%
La gratuïtat del servei redueix l’ús del vehicle privat, tot i que els usuaris reclamen més freqüències en hores punta
Un 92,68% dels usuaris del Bus Exprés i de la Línia 1 es declaren satisfets amb el servei, segons l’enquesta de satisfacció realitzada aquest desembre per Autocars Nadal. La xifra representa una millora significativa respecte al 77% de l’any anterior. L’estudi, amb 132 respostes recollides entre el 2 i el 15 de desembre, destaca també l’impacte de la gratuïtat del transport públic: gairebé el 88% dels enquestats fan servir l’abonament gratuït i més del 78% diuen que utilitzen menys el vehicle privat.
Els usuaris reclamen sobretot la necessitat que els conductors es dirigeixin en català i continuen reclamant més freqüències i més autobusos en hores punta, especialment en els horaris escolars i laborals. Bartumeu Gabriel, director general d’Autocars Nadal, destaca que "els reforços ja estan fets. La previsió és ficar un bus de més, en hores punta, sobretot a primera hora del matí i sortides de les escoles a la tarda". Altres aspectes ben valorats són l’itinerari (4,34 sobre 5) i el tracte dels conductors (4,28), mentre que l’estat dels vehicles baixa lleugerament fins a una nota de 3,95. Un 33% dels usuaris són nous i han començat a utilitzar el servei arran de la gratuïtat.