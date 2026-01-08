REPORTATGE
Normes de circulació a la cua
Nova seguretat per al control de gent esperant a la Creperia de la Rotonda. Hi ha una persona que vigila i organitza i un nou mètode per fer la cua.
La Creperia de la Rotonda ha contractat una persona de seguretat privada amb la finalitat de controlar les cues per evitar les aglomeracions i les queixes que es van veure en aquestes festes de Nadal. La persona va degudament senyalitzada amb una armilla de color groc fluorescent i es troba vigilant el davant de la botiga i els laterals.
Pel que fa a les cues, ara es faran en línia recta i deixarà un petit espai on es troba la porta d’entrada als locals del costat, per permetre la lliure circulació de gent a aquestes botigues. També les cues canviaran de sentit dia a dia: uns seran per la dreta i d’altres, per l’esquerra.
Ara les cues canvien de sentit dia a dia, per millorar el pas de vianants
Pel que fa a la gent que fa cua per ser atesa pel creper, hi ha un sentiment d’il·lusió i les cues poden arribar fins a més de mitja hora sota el fred, però la gent resisteix. El Miquel explica que, al final, són allà per poder gravar un vídeo que després pujaran a les xarxes socials, així tothom sabrà que ell hi ha estat. Recordem que la tècnica per atraure gent és insultar els clients mentre prepara les creps o el que hagin demanat.
També trobem gent que opina exactament el contrari. Així, al voltant de la creperia i en carrers adjacents, persones que estaven passejant es mostraven incrèdules amb l’escena que estaven veient amb comentaris com “és inaudit, tot això”. Una parella comentava que els resultava increïble que pares portin els fills petits en llocs així, en què les paraulotes són la part important de l’experiència. “Pots veure-hi nens petits i normalitzen una situació que no és normal, és una falta de respecte total”, comenta la Sandra.
Tota aquesta polèmica va començar fa unes setmanes quan des del comú d’Andorra la Vella van aprovar la modificació de l’ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene, en què deia que els comerços que tinguin una afluència gran de gent havien de contractar seguretat privada per controlar les cues i no utilitzar de manera indeguda la via pública. En cas d’incompliment, es preveuen sancions d’entre 500 i 3.000 euros.